В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Глупый твит ЕА вызывал огромные проблемы внутри компании

Чемпионат.com

1 июля в социальных сетях Electronic Arts появилась шуточная запись про фанатов одиночных игр. Сообщество не оценило подкол и обрушило на компанию весь свой гнев. Издание USA Today провело небольшое расследование и выяснило, что у этого твита оказалось больше последствий, чем предполагалось.

Глупый твит ЕА вызывал огромные проблемы внутри компании
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Выкрутиться из ситуации хотели с помощью шуток. План был в том, что опубликовать с аккаунтов игр EA высмеивающий пост, но в итоге от идеи отказались, поскольку у людей сложилось бы мнение, что компанию недолюбливают даже её студии.

Одним из самых логичных решений было просто извиниться, но даже этого не получилось, поскольку автор публикаций использовал другую шутку. Об этом рассказал источник USA Today.

Самой согласованной идеей было взять на себя ответственность за это и извиниться.

Через время EA проводила собрания, на которых обсуждалась эта тема. Там присутствовали и руководители студий компании, они были недовольны и посчитали, что тем твитом EA оскорбила игроков.

Чемпионат.ком

Также USA Today удалось узнать, что за аккаунт EA не отвечает сотрудник компании. Скорее всего, его ведёт человек, который на разбирается в игровой индустрии. Вероятно, его уволят и наймут другого человека, который в штате EA.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители