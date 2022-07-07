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30 минут назад

В Dota 2 появилась возможность сдаться в обычных и рейтинговых матчах

Чемпионат.com

Valve неожиданно выпустила небольшое обновление для Dota 2, посвящённое системе подбора игроков. Главным нововведением стала возможность сдаться, которую уже давно обсуждали в комьюнити игры. Для этого необходимо играть полной командой и написать в чат команду «gg» после 30-й минуты игры, а затем дождаться 10-секундного отсчёта.

В Dota 2 появилась долгожданная функция
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Также команды из пяти игроков теперь могут попасть против состава, состоящего из двух групп (например, три человека играют с двумя другими в одной команде). Разработчики внесли некоторые изменения в код, благодаря чему игры для полных коллективов будут находиться гораздо быстрее.

Авторы отметили, что эти изменения всего лишь эксперимент, однако их могут оставить, если он окажется успешным.

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