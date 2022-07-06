В Diablo Immortal заблокировали доступ из России

Для Diablo Immortal выпустили первое обновление, с которым Blizzard сразу же закрыла лазейку для игроков из России и Беларуси. Теперь ввести данные Battle.net прямо в игре попросту не дают, хотя раньше такая возможность предоставлялась.

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При этом игроков на iOS и Android изменения не затронули, а играющие на ПК с другого региона и дальше могут делать это. То есть задело только самых хитрых — кто умудрялся запускаться на ПК игру со своего российского аккаунта.