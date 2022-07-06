Forspoken опять перенесли

Слухи оказались правдивыми: Square Enix действительно перенесла свой ролевой экшен Forspoken на 2023 год. Если раньше датой релиза значилось 11 октября, то теперь 24 января 2023 года.Отмечается, что это было стратегическое решение, принятое после обсуждения вопроса с партнёрами разработчиков. В настоящее время все игровые элементы завершены, ведётся финальная полировка проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Команда создателей Forspoken благодарит игроков за поддержку и терпение в этом путешествии и обещает поделиться новостями о ролевом экшене этим летом.

Напомним, Forspoken создают для PlayStation 5 и PC. На обеих платформах игра стоит 5719 руб. По сюжету, главная героиня Фрей Холланд таинственным образом переносится из Нью-Йорка в опасный фэнтезийный мир и обнаруживает на своей руке разговаривающий браслет, который наделяет её волшебными способностями.