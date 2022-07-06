В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
54 минуты назад

Forspoken перенесли на январь 2023 года

Игромания.ру

Слухи оказались правдивыми: Square Enix действительно перенесла свой ролевой экшен Forspoken на 2023 год. Если раньше датой релиза значилось 11 октября, то теперь 24 января 2023 года.Отмечается, что это было стратегическое решение, принятое после обсуждения вопроса с партнёрами разработчиков. В настоящее время все игровые элементы завершены, ведётся финальная полировка проекта.

Forspoken опять перенесли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Команда создателей Forspoken благодарит игроков за поддержку и терпение в этом путешествии и обещает поделиться новостями о ролевом экшене этим летом.

Напомним, Forspoken создают для PlayStation 5 и PC. На обеих платформах игра стоит 5719 руб. По сюжету, главная героиня Фрей Холланд таинственным образом переносится из Нью-Йорка в опасный фэнтезийный мир и обнаруживает на своей руке разговаривающий браслет, который наделяет её волшебными способностями.

Фрей предстоит найти путь домой, а по пути сразиться с опасными чудовищами, дать отпор могущественному Тантасу и раскрыть опасные секреты этого необычного мира.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители