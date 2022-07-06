Что такое Neon White и почему все говорят об этой игре?

Спустя почти месяц после релиза топы Steam не покидает Neon White — эксцентричный инди-экшен от студии Angel Matrix, который совмещает элементы шутера от первого лица и платформера в стилистике аниме. Комбинация довольно специфическая, но она неожиданно хорошо сработала: на данный момент 98% пользовательских отзывов об игре положительные, да и критики расхвалили как могли. Рассказываем, в чем секрет успеха и почему в Neon White действительно стоит поиграть.

Фото: Annapurna Interactive Annapurna Interactive

Neon White — это высокоскоростной экшен для спидраннеров

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Хотя некоторые критики называют Neon White шутером, на самом деле игра не совсем вписывается в рамки жанра: это скорее динамичный платформер от первого лица, где ключевую роль играет тщательно выверенная акробатика и скорость. Каждый уровень — это что-то вроде небольшой полосы препятствий, но на пути от старта до финиша расставлены противники. Так что игроку нужно не только быстро двигаться, но и метко стрелять на прямо на ходу, ведь если не уничтожить всех демонов, то результат просто не засчитается.

Сама по себе эта концепция совсем не новая. Геймеры со стажем могут вспомнить модификацию DeFRaG для Quake III Arena, которая была популярным тренажером для банни-хоппинга и других трюков, или карты типа surf для Counter-Strike. Другой вопрос в том, что Neon White интересно встраивает типично шутерные механики в игровой процесс. Так, оружие здесь нужно не только для истребления демонов: все виды вооружения также дают главному герою уникальные способности, которые помогают преодолеть препятствия. Стандартный пистолет позволяет совершить двойной прыжок, дальнобойная винтовка совершает рывок вперед, а при помощи пистолет-пулемета можно резко сбросить высоту и обрушиться на землю.

Нюанс в том, что после использования этих бонусов оружие теряется: если выбросить его слишком рано, то по демонам будет физически нечем стрелять — а значит, уровень не получится пройти. Если выбросить его слишком поздно, то можно свалиться в пропасть или не дотянуться до какого-нибудь уступа. На этой механике и строится весь геймплей Neon White: она проверяет на прочность не только реакцию игрока, но и способность быстро принимать решения — прямо как гоночный заезд.

Neon White крайне разнообразна в плане механик

Несмотря на то, что в общих чертах игровой процесс остается неизменным на всем протяжении сюжета, каждая глава подбрасывает новые механики, которые заставляют смотреть на уровни под новыми ракурсами. Например, в одной главе могут появиться прыжковые площадки, которые катапультируют героя в определенном направлении, мины-растяжки или нелепые летающие демоны, лопающиеся как воздушные шары. Разработчики постоянно разбавляют рутину свежими идеями и грамотно планируют уровни вокруг тех или иных механик, так что заскучать не получается при всем желании.

Neon White безумно стильная

Студия Angel Matrix проделала великолепную работу над эстетикой игры, причем это касается не только визуального ряда — речь об интерфейсе, красках, образах и музыке. Ослепительно яркие, гротескные пейзажи навевают воспоминания о классике игрового арт-хауса: отчасти узнаются черты культовой killer7 от Суды 51, отчасти — сравнительно недавней Paradise Killer. Это самый настоящий поп-арт, разве что в форме видеоигры.

Плюс разработчики подобрали отличных людей для записи саундтрека. Американские электронщики Machine Girl наполнили игру забойным брейккором, джанглом и драм-энд-бейс композициями, которые шикарно подчеркивают динамику геймплея. Агрессивное, слегка психоделичное звучание и высокий темп понравятся не всем, но, опять же, они однозначно вписываются в нарочито бунтарский характер Neon White.

Neon White — пост-ироничное признание в любви к аниме эпохи 1990-2000-х

Если вы страдаете смертельной аллергией на аниме в любых его формах и ипостасях, от Neon White будет тяжело получать удовольствие. За пределами перестрелок она на две трети состоит из отсылок к аниме, издевок над популярными штампами, бесстыдного фансервиса и инфантильных шуток, которые нередко промахиваются мимо цели. Создатели неспроста пригласили на роль протагониста легендарного актера озвучки Стива Блума: в нулевые он прославился как звезда англоязычного дубляжа культового аниме, вроде «Ковбоя Бибопа» или «Наруто».