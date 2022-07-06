Рынку видеоигр прогнозируют падение

По данным аналитиков из Ampere Analysis, в 2022 году ожидается падение рынка игровой индустрии. При этом в 2023 году возможно его восстановление.

Для сравнения: продажи игр, консолей и подписочных сервисов в 2021 году составили колоссальную сумму в 191 млрд долларов. В этом году ожидается, что она упадёт до 188 млрд долларов.

Если прошлогодний рост можно связать с пандемией, то на снижение показателей влияют сразу несколько факторов. Так, в индустрии по-прежнему наблюдается проблема с доступностью консолей и комплектующих для PC.

Игромания.ру

Кроме этого, Ampere Analysis отмечает удар по компьютерным играм на ключевых азиатских рынках из-за закрытия интернет-кафе, изменения конфиденциальности на мобильных устройствах, которые влияют на привлечение пользователей, и прекращение поддержки западными компаниями российского рынка.

Также в исследовании Ampere Analysis указывается, что на индустрию видеоигр влияет инфляция и «продолжающийся кризис, связанный с ростом стоимости жизни».