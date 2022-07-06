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1 час назад

Поторопитесь! Бесплатную «Матрицу: Пробуждение» уберут из магазинов в конце недели

На официальном сайте Unreal Engine появилась свежая информация о техническом демо The Matrix: Awakens, которое работает на движке Unreal Engine 5. Проект уберут из всех цифровых магазинов уже 9 июля, так что если вы его ещё не забрали, то самое время.

Бесплатную «Матрицу: Пробуждение» уберут из магазинов в конце недели
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Скачать технодемо можно на PlayStation 5 и Xbox Series. Если вы успеете это сделать, то проект останется в вашей библиотеке навсегда. Его можно будет в любой момент установить. Причину удаления The Matrix: Awakens не назвали.

Техническое демо по «Матрице» вышло в конце 2021 года и показало возможности движка Unreal Engine 5. По сети быстро разлетелись красивые скриншоты, которые показывали впечатляющую, фотореалистичную графику. Да и в целом это технодемо действительно смогло удивить.

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