Бесплатную «Матрицу: Пробуждение» уберут из магазинов в конце недели

На официальном сайте Unreal Engine появилась свежая информация о техническом демо The Matrix: Awakens, которое работает на движке Unreal Engine 5. Проект уберут из всех цифровых магазинов уже 9 июля, так что если вы его ещё не забрали, то самое время.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Скачать технодемо можно на PlayStation 5 и Xbox Series. Если вы успеете это сделать, то проект останется в вашей библиотеке навсегда. Его можно будет в любой момент установить. Причину удаления The Matrix: Awakens не назвали.