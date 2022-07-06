Ubisoft делает новые The Division, Rainbow Six и Ghost Recon

Компания Ubisoft отчиталась перед инвесторами и сообщила, что работает над сериями The Division, Rainbow Six и Ghost Recon. И это не бесплатные игры вроде XDefiant и Frontline, о которых было известно ранее.
В одном из вопросов зашла речь об играх, с которых Ubisoft планирует получить прибыль в ближайшем будущем. Некоторые проекты не стали раскрывать, потому что они ещё не анонсированы. При этом компания сообщила о планах по развитию своих серий, будущее которых уже распланировано.
Также компания трудится над бесплатными играми, среди которых шутер на аренах XDefiant, мобильные Rainbow Six и The Division. Кроме этого в разработке находятся королевская битва Ghost Recon Frontline и The Division Heartland.