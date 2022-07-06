Ubisoft делает новые The Division, Rainbow Six и Ghost Recon

Компания Ubisoft отчиталась перед инвесторами и сообщила, что работает над сериями The Division, Rainbow Six и Ghost Recon. И это не бесплатные игры вроде XDefiant и Frontline, о которых было известно ранее.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В одном из вопросов зашла речь об играх, с которых Ubisoft планирует получить прибыль в ближайшем будущем. Некоторые проекты не стали раскрывать, потому что они ещё не анонсированы. При этом компания сообщила о планах по развитию своих серий, будущее которых уже распланировано.

Avatar: Frontiers of Pandora

Skull and Bones

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Roller Champions

Игра по «Звёздным войнам»

Beyond Good and Evil 2

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Ремейк Splinter Cell

Assassin's Creed

Far Cry

Ghost Recon

Rainbow Six

The Division Над какими проектами работает Ubisoft, не считая бесплатных