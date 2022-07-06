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49 минут назад

Ubisoft делает новые The Division, Rainbow Six и Ghost Recon

Чемпионат.com

Компания Ubisoft отчиталась перед инвесторами и сообщила, что работает над сериями The Division, Rainbow Six и Ghost Recon. И это не бесплатные игры вроде XDefiant и Frontline, о которых было известно ранее.

Ubisoft делает новые The Division, Rainbow Six и Ghost Recon
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В одном из вопросов зашла речь об играх, с которых Ubisoft планирует получить прибыль в ближайшем будущем. Некоторые проекты не стали раскрывать, потому что они ещё не анонсированы. При этом компания сообщила о планах по развитию своих серий, будущее которых уже распланировано.

Над какими проектами работает Ubisoft, не считая бесплатных
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Skull and Bones
  • Mario + Rabbids: Sparks of Hope
  • Roller Champions
  • Игра по «Звёздным войнам»
  • Beyond Good and Evil 2
  • Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
  • Ремейк Splinter Cell
  • Assassin's Creed
  • Far Cry
  • Ghost Recon
  • Rainbow Six
  • The Division

Также компания трудится над бесплатными играми, среди которых шутер на аренах XDefiant, мобильные Rainbow Six и The Division. Кроме этого в разработке находятся королевская битва Ghost Recon Frontline и The Division Heartland.

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