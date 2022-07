Ubisoft делает новые The Division, Rainbow Six и Ghost Recon

Компания Ubisoft отчиталась перед инвесторами и сообщила, что работает над сериями The Division, Rainbow Six и Ghost Recon. И это не бесплатные игры вроде XDefiant и Frontline, о которых было известно ранее.

Также компания трудится над бесплатными играми, среди которых шутер на аренах XDefiant, мобильные Rainbow Six и The Division. Кроме этого в разработке находятся королевская битва Ghost Recon Frontline и The Division Heartland.