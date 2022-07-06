Источник: Rockstar делает только GTA 6

Вчера благодаря инсайдеру стало известно, что Rockstar отказалась от планов перевыпустить GTA 4 и Red Dead Redemption, а теперь источники Kotaku подтвердили всё это — а также раскрыли новые подробности.

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Впрочем, тут важно отметить, что сторонними релизами всё ещё могут заниматься другие разработчики. Например, недавно Rockstar и Remedy объявили о разработке ремейков первых двух Max Payne.