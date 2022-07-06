Источник: Rockstar делает только GTA 6

Вчера благодаря инсайдеру стало известно, что Rockstar отказалась от планов перевыпустить GTA 4 и Red Dead Redemption, а теперь источники Kotaku подтвердили всё это — а также раскрыли новые подробности.
Впрочем, тут важно отметить, что сторонними релизами всё ещё могут заниматься другие разработчики. Например, недавно Rockstar и Remedy объявили о разработке ремейков первых двух Max Payne.
О самой GTA 6 в Kotaku ничего конкретного узнать не смогли. Однако мы, например, ожидаем релиз не раньше конца 2024 года — и это если повезёт.