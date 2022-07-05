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29 минут назад

Фанаты Red Dead Online устроят похороны

Чемпионат.com

Фанаты Red Dead Online настолько отчаялись ждать обновлений любимого сетевого экшена, что решили устроить игре настоящие похороны. Они состоится уже 13 июля — геймеры должны будут прийти на виртуальное кладбище в траурном наряде. Таким образом игроки планируют «похоронить» игру из-за долгого отсутствия крупных обновлений.

Фанаты Red Dead Online собрались похоронить игру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Последний на данный момент большой апдейт для Red Dead Online под названием «Кровавые деньги» вышел 13 июля 2021 года. Он добавил в игру преступления, новый абонемент для стрелков, одежду, оружие и многое другое. С тех пор Rockstar больше не выпускала больших обновлений, лишь изредка устраивая распродажи внутриигровых предметов за реальные деньги.

В мае глава глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что прекрасно понимает недовольство игроков. Он заверил, что Rockstar в своё время расскажет о поддержке проекта, намекнув на то, что Red Dead Online никто не собирается забрасывать. Впоследствии оказалось, что речь шла лишь о поддержке серверов, а решение о будущих обновлениях принимает сама Rockstar.

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