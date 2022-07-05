Фанаты Red Dead Online собрались похоронить игру

Фанаты Red Dead Online настолько отчаялись ждать обновлений любимого сетевого экшена, что решили устроить игре настоящие похороны. Они состоится уже 13 июля — геймеры должны будут прийти на виртуальное кладбище в траурном наряде. Таким образом игроки планируют «похоронить» игру из-за долгого отсутствия крупных обновлений.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Последний на данный момент большой апдейт для Red Dead Online под названием «Кровавые деньги» вышел 13 июля 2021 года. Он добавил в игру преступления, новый абонемент для стрелков, одежду, оружие и многое другое. С тех пор Rockstar больше не выпускала больших обновлений, лишь изредка устраивая распродажи внутриигровых предметов за реальные деньги.