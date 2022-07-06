Создатели Anno 2070 пытаются спасти игру

Команда Anno 2070 из Ubisoft Mainz объявила , что выделит время и ресурсы на разработку нового метода работы экономической стратегии после 1 сентября — тогда Ubisoft отключит серверы массы старых игр (в них попала и Anno 2070).

Сейчас разработчики не могут сказать ничего конкретного про новую систему для онлайна, однако до 1 сентября серверы продолжат работу в штатном режиме. Более того, в Ubisoft Mainz не гарантируют, что в принципе смогут перевести Anno 2070 на новую систему для сохранения мультиплеера.