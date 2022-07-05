Как россияне полюбили акулу из IKEA и захотели за нее миллиарды

Во вторник, 5 июля, российский сайт бренда IKEA перестал нормально функционировать из-за слишком большого числа посетителей, сообщает kp.ru. Причина — финальная распродажа товаров со складов IKEA в РФ, назначенная на этот день.

Фото: Avito.ru Avito.ru

Как отмечает "Рамблер", по состоянию на 17:20 мск 5 июля на сайте можно увидеть такое объявление:

ikea.com/ru

В компании сообщили kp.ru, что, предварительно, распродажа переносится на 6 июля.

Несомненно, многие посетители сайта наряду с другими товарами хотели приобрести популярную акулу "Блохэй", которая давно стала звездой соцсетей. Забавная плюшевая игрушка очень полюбилась россиянам еще несколько лет назад, когда она стала героиней мемов.

avito.ru

На фоне новостей об уходе IKEA из России в Сети стали появляться многочисленные объявления о продаже таких акул с рук. Владельцы этих игрушек просят за них абсолютно неадекватные суммы. Так, по информации Petrograd, один из жителей Санкт-Петербурга пытается реализовать "Блохэй" за 7 млрд рублей на "Авито". Другой пользователь этой же площадки предлагает обменять плюшевую акулу на японский автомобиль.

Между тем на сайте IKEA эта же самая мягкая игрушка сейчас стоит 1499 рублей, писала 4 июля "Фонтанка".

Еще в 2018 году в американском издании BuzzFeed вышел материал, в котором автор выразил удивление популярности акулы "Блохэй" среди российских пользователей соцсетей.

"Эти русские одержимы акулами. Они у них повсюду", — говорилось в тексте.

Первый пик всенародной российской любви к хищной рыбе из IKEA пришелся на апрель 2017 года. Тогда в интернете разошелся довольно старый мем "Без разницы" (Whatever), героиней которого на этот раз выступила эта мягкая игрушка. На снимках была изображена "усталая" акула, лежащая на кровати.

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Тогда-то россияне и бросились в магазины IKEA за "Блохэй". Многие сочли рыбку забавной и очаровательной, а кто-то просто не хотел отставать от моды. После этого акула успела пережить несколько волн популярности. Пользователи соцсетей фотографировали ее в разных ипостасях.

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