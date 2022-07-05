Разработчиков World of Tanks внесли в список недружественных компаний

Совет министров Республики Беларусь опубликовал перечень юрлиц, в число акционеров которых входят лица из недружественных стран. В список попала компания Wargaming — разработчики World of Tanks .

Согласно постановлению, подобным организациям запрещено отчуждать принадлежащие им доли в белорусских юрлицах без разрешения Минфина. Совет министров объясняет это тем, что среди их акционеров есть лица из иностранных государств, которые совершают «недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц».