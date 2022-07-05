Red Dead Redemption 2 могут обновить под новые консоли

Как сообщает датамайнер и инсайдер Tez2, Rockstar Games планирует обновить Red Dead Redemption 2 для PlayStaion 5 и Xbox Series. Когда именно — неизвестно.

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В настоящий момент игра работает на консолях текущего поколения благодаря обратной совместимости, а полноценные версии так и не были выпущены. Если информация датамайнера подтвердится, то есть возможность, что обладатели Red Dead Redemption 2 на PS4 и Xbox One смогут обновиться бесплатно.

Ранее тот же Tez2 сообщил, что Rockstar хотела выпустить ремастеры первой Red Dead Redemption и GTA IV, но решила не продолжать работу. Скорее всего, это связано с провалом обновлённой трилогии GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.