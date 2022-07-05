В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
51 минуту назад

Слух: Rockstar хочет обновить Red Dead Redemption&nbsp;2 для PS5 и Xbox Series

Игромания.ру

Как сообщает датамайнер и инсайдер Tez2, Rockstar Games планирует обновить Red Dead Redemption 2 для PlayStaion 5 и Xbox Series. Когда именно — неизвестно.

Red Dead Redemption 2 могут обновить под новые консоли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В настоящий момент игра работает на консолях текущего поколения благодаря обратной совместимости, а полноценные версии так и не были выпущены. Если информация датамайнера подтвердится, то есть возможность, что обладатели Red Dead Redemption 2 на PS4 и Xbox One смогут обновиться бесплатно.

Ранее тот же Tez2 сообщил, что Rockstar хотела выпустить ремастеры первой Red Dead Redemption и GTA IV, но решила не продолжать работу. Скорее всего, это связано с провалом обновлённой трилогии GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Больше на Игромании

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители