Разработчики подарили фанату Elden Ring настоящий меч

Спасибо Bandai Namco и FromSoftware за то, что сделали не этот подарок и поздравили меня с тем, что я зову себя Let Me Solo Her. Я до сих пор помню своё знакомство с играми Soulsborn. Я почти бросил Dark Souls 3 из-за Судии Гундира, но рад, что в итоге проявил упорство.