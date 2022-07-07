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33 минуты назад

Легендарному игроку Elden Ring подарили меч и именную открытку

Чемпионат.comиещё 3

В сообществе Elden Ring все знают геймера под ником Let Me Solo Her. Он помогает игрокам побеждать одного из сложнейших боссов игры, Малению. В своих социальных сетях показал подарок, который для него приготовили разработчики и издатель.

Разработчики подарили фанату Elden Ring настоящий меч
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Ему прислали посылку, в которой были декоративный полноразмерный меч, именная открытка, карта мира Elden Ring, плащ и гравюра, на которой изображена Маления. Сам Let Me Solo Her поблагодарил всех за поддержку.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Спасибо Bandai Namco и FromSoftware за то, что сделали не этот подарок и поздравили меня с тем, что я зову себя Let Me Solo Her. Я до сих пор помню своё знакомство с играми Soulsborn. Я почти бросил Dark Souls 3 из-за Судии Гундира, но рад, что в итоге проявил упорство.

Let Me Solo Her убил Малению уже более 2 тыс. раз и не намерен останавливаться.

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