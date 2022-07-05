Фото дня: блогер Linus показал прототип PlayStation 3 весом 18 кг

Популярный канадский техноблогер с YouTube-канала Linus Tech Tips в новом видеоролике показал прототип ранней версии консоли PlayStation 3. Всего игровая приставка весит 18,1 кг, а ее высота составляет 60 см.

Фото: Газета.ру Газета.ру

По словам блогера, подобный прототип получали разработчики до того, как Sony официально представила PlayStation 3 в 2005 году.

Отличительной особенностью инженерного прототипа консоли является жесткий диск на 400 ГБ, так как на момент запуска существовали лишь две модификации — на 20 и 60 ГБ, а версии с еще большим HDD появились позже. Для сравнения, уже после анонса консоль имела лишь две модели: с 20 и 60 ГБ постоянной памяти.

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Прототип также выделяется внушительным блоком питания на 1000 Вт. Первая PS3 Fat, поступившая в продажу, потребляла от 170 до 200 Вт.

В памяти инженерного образца старой консоли блогер также обнаружил видеоигру Gears of War 3, которая никогда не выходила на PlayStation. Эксклюзивный проект Xbox запускается на PS3, но отрисовывает около 15 кадров в секунду, что делает невозможным процесс игры.