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1 час назад

Блогер показал секретную 18-килограммовую консоль Sony

Газета.Ruиещё 1

Популярный канадский техноблогер с YouTube-канала Linus Tech Tips в новом видеоролике показал прототип ранней версии консоли PlayStation 3. Всего игровая приставка весит 18,1 кг, а ее высота составляет 60 см.

Фото дня: блогер Linus показал прототип PlayStation 3 весом 18 кг
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам блогера, подобный прототип получали разработчики до того, как Sony официально представила PlayStation 3 в 2005 году.

Отличительной особенностью инженерного прототипа консоли является жесткий диск на 400 ГБ, так как на момент запуска существовали лишь две модификации — на 20 и 60 ГБ, а версии с еще большим HDD появились позже. Для сравнения, уже после анонса консоль имела лишь две модели: с 20 и 60 ГБ постоянной памяти.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Прототип также выделяется внушительным блоком питания на 1000 Вт. Первая PS3 Fat, поступившая в продажу, потребляла от 170 до 200 Вт.

В памяти инженерного образца старой консоли блогер также обнаружил видеоигру Gears of War 3, которая никогда не выходила на PlayStation. Эксклюзивный проект Xbox запускается на PS3, но отрисовывает около 15 кадров в секунду, что делает невозможным процесс игры.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что игровая консоль XBox Series X снова поступила в продажу в России по цене почти в два раза превышающей прошлогоднюю.

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