Продажи дополнения для Monster Hunter: Rise бьют рекорды

Capcom сообщила, что общий тираж дополнения Sunbrea для Monster Hunter: Rise во всём мире превысил 2 млн копий. Речь идёт о продажах как на физических носителях, так и в цифре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Что касается общих продаж самой Monster Hunter: Rise, то они превысили 10 млн копий. Напомним, что ещё в мае игра разошлась тиражом в 9 млн копий.