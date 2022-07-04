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10 минут назад

Разработчик игры «Смута» назвал фейком слухи о «бегстве с государственными деньгами»

Газета.Ru

Информационные ресурсы студии Cyberia Limited были временно отключены из-за проведения ребрендинга и в настоящее время подключаются к новым доменам. Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Копцев.

Разработчик игры «Смута» назвал фейком слухи о «бегстве с государственными деньгами»
Фото: Cyberia LimitedCyberia Limited

«Вчера в сети появилось множество вбросов о том, что разработчики из российской студии Cyberia Limited бежали с государственными деньгами — отключили официальный сайт и закрыли доступ к группам в соцсетях вскоре после того, как получили 260 млн рублей на создание игры «Смута». <…> Однако, эта информация и сообщения являются недостоверными данными. Никто никуда не бежал, деньги не воровал — оплата происходит по факту выполненных работ — и смуты не устраивал. Наша команда в полном составе находится в России и разрабатывает игру», — рассказал он.

Копцев подчеркнул, что официальные интернет-ресурсы компании отключены временно и через три недели сайт студии и ее группа в социальной сети «ВКонтакте» будут перезапущены.

Литературной основной предстоящей компьютерной игры «Смута» стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Главный герой — князь Милославский, который выполняет различного рода квесты и развивает свои навыки, продвигаясь по сюжету.

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