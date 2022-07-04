Разработчик игры «Смута» назвал фейком слухи о «бегстве с государственными деньгами»

«Вчера в сети появилось множество вбросов о том, что разработчики из российской студии Cyberia Limited бежали с государственными деньгами — отключили официальный сайт и закрыли доступ к группам в соцсетях вскоре после того, как получили 260 млн рублей на создание игры «Смута». <…> Однако, эта информация и сообщения являются недостоверными данными. Никто никуда не бежал, деньги не воровал — оплата происходит по факту выполненных работ — и смуты не устраивал. Наша команда в полном составе находится в России и разрабатывает игру», — рассказал он.