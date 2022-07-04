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1 час назад

Анонсирована первая NFT-консоль. Она сразу же стала предметом критики

Чемпионат.com

Компания Polium, которая занимается игровыми продуктами для Web 3.0, нового поколения интернета, анонсировала NFT-консоль. Она сможет запускать игры, которые основаны на разных блокчейнах.

Анонсирована первая в мире NFT-консоль
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Polium утверждает, что их консоль Polium One будет простой в использовании и мощной для запуска требовательных игр. Геймеры, которые не знакомы с концепцией Web 3.0 и блокчейном, без труда поймут особенности приставки, сообщила компания.

Консоль, которая будет поддерживать разрешение 8K и 120 FPS, выйдет в третьем квартале 2024 года. Первыми её получат обладатели Polium Pass, который представляет собой NFT на Ethereum. Геймпад приставки будет оснащён сканером отпечатков пальцев и кнопкой «Кошелёк».

Чемпионат.ком

Игроки, которые не уверены в блокчейн-играх или считают их мошенничеством, раскритиковали консоль. Пользователи называют обманом весь проект Polium, а логотип компании сравнивают с символом приставки GameCube. Некоторые вовсе не верят, что независимая компания может сделать подобный проект.

Polium заверяет, что её логотип изображает блокчейн и первую букву компании. Она уверена, что за Web 3.0 и блокчейном будущее. Игры для консоли обещают показать скоро, а её первый прототип будет готов до ноября. После показа приставки начнётся приём предзаказов.

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