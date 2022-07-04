Nintendo предлагает ремонтировать Switch по подписке

Nintendo объявила о запуске нового подписочного сервиса. Новую подписку Wide Care могут оформить владельцы гибридной консоли, и по сути она представляет собой расширенный период гарантийного ремонта.

По условиям Wide Care владельцы Switch должны вносить небольшую ежегодную плату (около 15 долларов в год), чтобы продлить гарантию на консоль. Если (или когда) Nintendo Switch сломается, или с ней возникнет какая-либо проблема, Wide Care позволит отправить консоль в Nintendo по почте, чтобы компания всё исправила.