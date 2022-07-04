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35 минут назад

Nintendo предлагает оформить подписку на ремонт консоли Switch

Игромания.ру

Nintendo объявила о запуске нового подписочного сервиса. Новую подписку Wide Care могут оформить владельцы гибридной консоли, и по сути она представляет собой расширенный период гарантийного ремонта.

Nintendo предлагает ремонтировать Switch по подписке
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По условиям Wide Care владельцы Switch должны вносить небольшую ежегодную плату (около 15 долларов в год), чтобы продлить гарантию на консоль. Если (или когда) Nintendo Switch сломается, или с ней возникнет какая-либо проблема, Wide Care позволит отправить консоль в Nintendo по почте, чтобы компания всё исправила.

Пока что у Wide Care в данный момент наблюдается один существенный недостаток: подписка доступна исключительно на территории Японии. Но возможно, компания решит расширить охват, добавив в число подписчиков жителей Америки и Европы.

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