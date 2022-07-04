Нашлись создатели «Смуты», игры за 260 млн бюджетных рублей

Сегодня мы писали про игру «Смута» от отечественной студии Cyberia Limited. В сети обратили внимание, что разработчики закрыли официальный сайт тайтла и ограничили доступ к социальным сетям. У многих сложились очевидные мысли про мошенничество.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Журналисты издания «Осторожно Media» обратились к Институту развития интернета и узнали, действительно ли студия просто пропала. Как оказалось, это не так. Cyberia Limited не пропадала, она поддерживает связь, а на сайте просто проводят ребрендинг.

Также стало известно, что авторы ещё не получили грант на 260 млн рублей, поэтому и пропасть с деньгами они не могли.

Скоро компания выпустит заявление, они в курсе этой шумихи, никто никуда не терялся.