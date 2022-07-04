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16 минут назад

Нет, создатели «Смуты» не сбежали с 260 млн рублей в кармане

Чемпионат.com

Сегодня мы писали про игру «Смута» от отечественной студии Cyberia Limited. В сети обратили внимание, что разработчики закрыли официальный сайт тайтла и ограничили доступ к социальным сетям. У многих сложились очевидные мысли про мошенничество.

Нашлись создатели «Смуты», игры за 260 млн бюджетных рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Журналисты издания «Осторожно Media» обратились к Институту развития интернета и узнали, действительно ли студия просто пропала. Как оказалось, это не так. Cyberia Limited не пропадала, она поддерживает связь, а на сайте просто проводят ребрендинг.

Также стало известно, что авторы ещё не получили грант на 260 млн рублей, поэтому и пропасть с деньгами они не могли.

Скоро компания выпустит заявление, они в курсе этой шумихи, никто никуда не терялся.

«Смута» считается российским ответом Assassin's Creed и «Ведьмаку». Проект планируют выпустить на PS4 и Xbox One, а потом на остальных платформах.

Игры,Институт развития интернета,
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