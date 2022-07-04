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56 минут назад

Скандалы не помеха: Diablo Immortal заработала 2,73 млрд рублей за первый месяц

Чемпионат.com

По данным издания Mobilegamer.biz со ссылкой на AppMagic, за первый месяц Diablo Immortal принесла своим создателям $ 49 млн или около 2,73 млрд рублей.

Почти 3 млрд рублей: Diablo Immortal бьет рекорды по донатам
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Как отметили в AppMagic, эта цифра не учитывает налог в 30% от магазинов AppStore и Google Play. Так что реальная выручка может быть куда выше. Для сравнения: мобильная Apex Legends заработала за первый месяц всего около $ 11,6 млн.

Цифра в $ 49 млн внушает — судя по всему, на выручку практически никак не повлияли скандалы вокруг монетизации проекта. Фанаты серии тем временем продолжают бойкотировать Immortal из-за хищных лутбоксов. По этой же причине популярный сайт Maxroll удалит все гайды по франшизе, на которые в сумме было потрачено больше 10 тыс. часов.

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