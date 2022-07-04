Monster Hunter в топе продаж Steam: почему серия так популярна?

На прошлой неделе в топы продаж Steam выбилась Monster Hunter Rise: Sunbreak — масштабное дополнение для последней игры цикла Monster Hunter, который стал самой продаваемой франшизой в портфолио студии Capcom. Впрочем, многие геймеры до сих пор плохо представляют, почему серия так популярна. Мы вкратце сформулировали три главные причины.

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Monster Hunter не притворяется игрой «для всех»

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Современные разработчики и издатели ААА-калибра всегда стараются угодить как можно более широкой аудитории, чтобы получить прибыль. Гигантские песочницы, где можно пропадать сотнями часов напролет, неспроста стали одним из главных трендов последних лет: вместо того, чтобы работать над качеством контента, студии делают ставку на количество и мнимое разнообразие. Чем больше в игре разных квестов, механик, предметов экипировки и других вещей, тем выше шанс, что каждый игрок найдет что-то себе по душе — не важно, что от такого подхода страдает качество отдельных элементов игры.

Monster Hunter же никогда не пыталась стать развлечением для всех и каждого. Это игра, целиком посвященная бесконечной охоте на монстров: минимум сюжета, минимум сторонних раздражителей, никаких назойливых гиммиков или другого мусора — словом, ничего лишнего. Будучи крупнобюджетной игрой Monster Hunter тоже предлагает сотни часов контента, но весь этот контент и механики раскрывают ключевую составляющую проекта — сражения против монстров в погоне за идеальной экипировкой. Подобный подход заведомо отталкивает часть аудитории, но, как можно судить по рекордным цифрам продаж, многие находят в нем глоток свежего воздуха.

Боевая система Monster Hunter — одна из самых глубоких за всю историю видеоигр

Большинство геймеров, мало знакомых с серией, задают один и тот же вопрос насчет Monster Hunter: почему в нее так много играют? Зачем поклонники франшизы тратят сотни, иногда тысячи часов на однообразное, по сути, занятие? Ответ прост — оно далеко не такое однообразное, как может показаться со стороны. Дело в том, что Monster Hunter предлагает невероятный простор для самосовершенствования и создания собственного стиля игры. Каждый монстр (а их в игре десятки) — это полноценный босс со своими повадками, сильными сторонами, слабостями и уникальными механиками. Их можно долго изучать в поисках оптимальной тактики и неочевидных хитростей, которые способны сделать охоту проще — или быстрее, если вы намерены побить собственный рекорд по скорости.

Более того, помимо внушительного бестиария монстров игроку предстоит освоить не менее внушительный арсенал из 14 типов оружия. Среди них как вполне стандартные для ролевых игр вещи, вроде молотов, мечей или луков, так и необычные находки — например, охотничий рог, на котором нужно играть музыку, или топор-трансформер. Выбор оружия кардинально меняет ощущения от игрового процесса, так что многие игроки стараются распробовать каждый.

Monster Hunter — практически идеальная lifestyle-игра

Под lifestyle-играми обычно подразумеваются всяческие живые сервисы, которые затягивают аудиторию на долгое время. Это такие игры, как Destiny 2, Path of Exile, Warframe… Сессионные проекты, хорошо подходящие для пары часов отдыха после работы. Правда, на практике подобные игры часто пренебрегают временем публики. Это выражается в ограниченных по времени событиях, изнуряющем гринде, попытках протолкнуть микротранзакции и других хищнических практиках, которые вполне могут превратить развлечение во вторую работу.