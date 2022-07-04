В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
48 минут назад

Художник нарисовал углём поразительный портрет Элли из The Last of Us

Чемпионат.com

В мае мы рассказывали о художнике под ником NabeelaTheArtist. Тогда он показал впечатляющий рисунок Джоэла из The Last of Us, который был сделан с помощью одного угля.

Художник нарисовал углем поразительный портрет Элли из The Last of Us
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Недавно автор показал ещё и Элли. Портрет девушки был тоже написан углём. В видео ниже можно посмотреть на процесс работы. На весь проект художник потратил более 100 часов. Также NabeelaTheArtist заявил, что на написание обоих портретов ушло 256 часов.

Чемпионат.ком

В комментариях аудитория оценила работу, однако и указала на некоторые проблемные моменты. Художник активно общается с аудиторией, поэтому пообещал, что следующие работы будут выполнены более качественно. Сам NabeelaTheArtist доволен работами. Некоторые посоветовали художнику написать портрет Элли из первой части The Last of Us в юном возрасте.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители