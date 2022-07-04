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28 минут назад

Создатели «Смуты» получили 260 млн рублей и сразу пропали

Чемпионат.comиещё 1

Похоже, у разработчиков игры «Смута» резко изменились планы. В сети обратили внимание, что студия Cyberia Limited пропала буквально со всех радаров.

Пропали разработчики игры "Смута", на которую выделили 260 млн рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики проекта закрыли его официальный сайт и социальные сети. При попытке перехода страница просто не находится.

Пользователи предполагают, что таким образом Cyberia Limited просто получила деньги от государства и быстро закрыла проект. Сами разработчики никаких комментариев по этому поводу не давали. Напомним, что «Институт развития интернета» выделил на разработку «Смуты» 260 млн рублей. Довольно большая сумма.

Более того, по «Смуте» даже планировали выпустить сериал и создать новую метавселенную. Будет ли реализовано что-то из этого, неизвестно.

Игры,Институт развития интернета,
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