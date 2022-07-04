Пропали разработчики игры "Смута", на которую выделили 260 млн рублей

Похоже, у разработчиков игры «Смута» резко изменились планы. В сети обратили внимание, что студия Cyberia Limited пропала буквально со всех радаров.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Разработчики проекта закрыли его официальный сайт и социальные сети. При попытке перехода страница просто не находится.

Пользователи предполагают, что таким образом Cyberia Limited просто получила деньги от государства и быстро закрыла проект. Сами разработчики никаких комментариев по этому поводу не давали. Напомним, что «Институт развития интернета» выделил на разработку «Смуты» 260 млн рублей. Довольно большая сумма.