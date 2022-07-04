В Minecraft почтили память умершего блогера

1 июля от рака скончался Technoblade — один из самых популярных блогеров по Minecraft. Молодому человеку было всего 23 года. Перед своей смертью он записал обращение к фанатам, которое впоследствии прочитал его отец в финальном ролике на канале.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Спустя сутки игроки в Minecraft обнаружили, что разработчики из студии Mojang обновили главную картинку лаунчера игры. Свинья на ней теперь изображена с короной — с таким аватаром и играл Technoblade. Судя по всему, подобным образом авторы почтили память блогера.