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13 минут назад

В Minecraft почтили память умершего блогера Technoblade

Чемпионат.com

1 июля от рака скончался Technoblade — один из самых популярных блогеров по Minecraft. Молодому человеку было всего 23 года. Перед своей смертью он записал обращение к фанатам, которое впоследствии прочитал его отец в финальном ролике на канале.

В Minecraft почтили память умершего блогера
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Спустя сутки игроки в Minecraft обнаружили, что разработчики из студии Mojang обновили главную картинку лаунчера игры. Свинья на ней теперь изображена с короной — с таким аватаром и играл Technoblade. Судя по всему, подобным образом авторы почтили память блогера.

Игроки поблагодарили разработчиков за внимание к Technoblade, а некоторые даже попросили увековечить его в самой игре. Пока неясно, планируют ли в Mojang сделать нечто подобное или они ограничатся лишь лаунчером.

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