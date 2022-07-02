В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

В Fortnite добавили ещё двух футболистов

Чемпионат.com

Ночью в Fortnite добавили ещё двух футболистов — немецкого нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройса и английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии Гарри Кейна.

В Fortnite добавили ещё двух футболистов
Фото: АПЕНЬКИН СЕРГЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»АПЕНЬКИН СЕРГЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Спортсмены продаются по-отдельности за 1600 В-баксов, но при желании можно взять комплект за 2300 В-баксов. При покупке дают уникальную эмоцию и уникальные рюкзаки.

Сейчас в Fortnite проходит 3-й сезон 3-й главы, главной темой которого стал отдых и идиллия. Среди нововведений, кроме очевидных изменений на карте, стоит отметить возможность выращивать собственные растения.

Fortnite — королевская битва, где выигрывает тот, кто останется последним в живых на карте. Игра очень популярная, из-за чего там постоянно происходят различные коллаборации.

Игры,Гарри Кейн,Марко Ройс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители