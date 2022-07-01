В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Рейтинг Battlefield 2042 в Steam перестал быть полной катастрофой

Чемпионат.com

Спустя месяц после старта первого сезона Battlefield 2042 отзывы о шутере начали заметно улучшаться — да настолько, что теперь рейтинг игры в Steam стал «смешанным». За последний месяц положительных отзывов было аж 40%.

Рейтинг Battlefield 2042 в Steam перестал быть полной катастрофой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Впрочем, за прошедшие полгода общий рейтинг стал незначительно лучше: с 24% вырос до 28%. Тенденция, конечно, положительная, но впереди ещё много работы. К примеру, у No Man's Sky на достижение рейтинга в 70% ушло целых пять лет.

К сожалению, слабо верится, что EA будет столько времени заниматься поддержкой игры. Хоть сам издатель это отрицает, но СМИ уже сообщили о работе над следующей Battlefield — её хотят выпустить осенью 2024 года, хотя ещё до релиза Battlefield 2042 думали сделать это на целый год раньше, осенью 2023-го.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители