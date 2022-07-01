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51 минуту назад

В World of Tanks скоро начнётся событие «Железный век»

Чемпионат.com

Создатели World of Tanks рассказали и новом событии «Железный век», которое пройдёт на глобальной карте. За участие в нём можно получить стили для танков, медали, нашивки и технику 10 уровня.

В World of Tanks скоро начнется новое событие
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В событии «Железный век» будут действовать те же правила, что и в другие мероприятиях на глобальной карте. В сражениях участвуют две команды по 15 игроков на танках 10 уровня. Кланы могут зарабатывать очки славы, которые распределает командир. Каждый участник получит и личные очки для получения наград.

Лучшие игроки события получат стили для танков, а также технику 10 уровня. Она будет доступна и за позицию в рейтинге, и на аукционе.

Аукцион начнётся после завершения события «Железный век». Для доступа к нему нужно создать пропуск в мастерской, а ресурсы предстоит добывать в боях.

Призовой фонд события «Железный век» составит 7,2 млн внутриигровой валюты, которую получат кланы. Также лучшие 50 команд будут приглашены на турнир «Клановая потасовка». Каждый игрок также сможет получить личные призы за очки славы.

«Железный век» начнётся 18 июля и продлится до 1 августа. World of Tanks доступна бесплатно на ПК и консолях.

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