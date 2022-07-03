Раскрыты сроки анонса GTA VI

Неизвестные инсайдеры раскрыли ключевые детали о новой игре серии Grand Theft Auto. Об этом сообщает издание IGN.

Фото: Twitter Twitter

Посвященная очередной части GTA утечка изначальна появилась на Reddit, но информация был удалена модераторами. Спустя какое-то время детали о тайтле опубликовали для всеобщего обозрения в Google Docs. Согласно инсайду, Rockstar анонсирует GTA VI в третьем квартале 2022 года. Также раскрыты сроки полноценного релиза — он запланирован на конец 2023 года.

В сообщении говорится, что бюджет новой части GTA составит 500 миллионов долларов без учета расходов на маркетинг. Игра будет создана на движке RAGE. По прогнозу, за первые сутки с момента релиза компания собирается выручить более миллиарда долларов с продажи копий игры. Инсайдеры также рассказали детали о протагонистах GTA VI и геймплее.

Согласно источникам, в игре будут три героя — Рикардо, Кейси и Роуз, последняя окажется первой женщиной-протагонистом серии. Действие будет разворачиваться в 2023 году в городах Liberty State, Carcer City, Vice City и Cottonmouth. Ожидается, что размер игрового мира составит более 140 квадратных миль, прохождение сюжетной линии займет 75 часов.

Журналисты отметили, что инсайд может отказаться фейком. В начале февраля Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto.