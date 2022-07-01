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2 часа назад

Объявлены номинанты на звание лучшей киберспортивной игры 2022 года

Чемпионат.com

Огранизаторы премии Esports Awards 2022 опубликовали список претендентов в номинации «Лучшая киберспортивная игра года». В этот раз на победу претендует девять соревновательных игр, среди которых Dota 2, CS:GO и Valorant.

Объявлены номинанты на звание лучшей киберспортивной игры 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В списке номинантов произошло всего три изменения по сравнению с прошлым годом: вместо Call of Duty, PUBG Mobile и Overwatch организаторы включили в число претендентов Apex Legends и Fortnite.

Номинанты премии Esports Awards 2022 — «Лучшая киберспортивная игра 2022»:

  • League of Legends;
  • Valorant;
  • Counter-Strike: Global Offensive;
  • Rocket League;
  • Dota 2;
  • Free Fire;
  • Apex Legends;
  • Rainbow Six Siege;
  • Fortnite.

В 2021 году лучшей соревновательной игрой по версии премии стал командный шутер VALORANT от Riot Games. До этого два раза подряд побеждала MOBA League of Legends.

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