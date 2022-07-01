Объявлены номинанты на звание лучшей киберспортивной игры 2022 года

Огранизаторы премии Esports Awards 2022 опубликовали список претендентов в номинации «Лучшая киберспортивная игра года». В этот раз на победу претендует девять соревновательных игр, среди которых Dota 2, CS:GO и Valorant.
В списке номинантов произошло всего три изменения по сравнению с прошлым годом: вместо Call of Duty, PUBG Mobile и Overwatch организаторы включили в число претендентов Apex Legends и Fortnite.
Номинанты премии Esports Awards 2022 — «Лучшая киберспортивная игра 2022»:
В 2021 году лучшей соревновательной игрой по версии премии стал командный шутер VALORANT от Riot Games. До этого два раза подряд побеждала MOBA League of Legends.