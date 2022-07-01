Сотрудник Valve банил противников во время игры в CS:GO

На YouTube-канале Mzkshow вышел ролик, в котором автор канала рассказал о работнике компании Valve под ником Lawnmowor Dan — тот якобы блокирует аккаунты своих противников, против которых играет в Counter-Strike: Global Offensive с друзьями.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Блогер нашёл более ста открытых матчей с участием игрока, некоторые показал в видео. Соперники Lawnmowor Dan очень часто (примерно в каждой третьей-пятой игре) получают VAC-бан за читы, причём ещё до окончания матча, в некоторых случаях — во время разминки.

На сайте Steam ID Lawnmowor Dan действительно помечен как сотрудник Valve, а на самой платформе входит в закрытые группы вместе с другими разработчиками CS:GO.