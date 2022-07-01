Ubisoft подожжет лес в Riders Republic

Ubisoft представила необычный ивент в Riders Republic. В конце 2022 года или в начале 2023 в спортивной аркаде загорится виртуальный лес, из-за чего некоторые регионы открытого мира станут недоступными. Игроки при этом должны будут остановить распространение пожара, выполнив определённые командные действия.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Свою идею Ubisoft представила в рамках компании Playing for the Planet Alliance, которая призвана обратить внимание игроков на угрозы для окружающей среды и мотивировать геймеров помочь в её сохранении.