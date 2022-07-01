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3 часа назад

Ubisoft устроит лесной пожар в Riders Republic в экологических целях

Чемпионат.com

Ubisoft представила необычный ивент в Riders Republic. В конце 2022 года или в начале 2023 в спортивной аркаде загорится виртуальный лес, из-за чего некоторые регионы открытого мира станут недоступными. Игроки при этом должны будут остановить распространение пожара, выполнив определённые командные действия.

Ubisoft подожжет лес в Riders Republic
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Свою идею Ubisoft представила в рамках компании Playing for the Planet Alliance, которая призвана обратить внимание игроков на угрозы для окружающей среды и мотивировать геймеров помочь в её сохранении.

В Ubisoft отметили, что не станут объявлять о дате лесных пожаров в Riders Republic заранее. Это произойдёт совершенно неожиданно — как и в реальной жизни. Как именно нужно будет тушить пожар, неизвестно.

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