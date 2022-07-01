«Стражей Галактики» взломали через восемь месяцев после релиза

Хакерша под ником Empress продолжает взламывать крупные осенние релизы прошлого года. В апреле ей поддалась Deathloop от студии Arkane, затем Far Cry 6, а теперь дело дошло до «Стражей Галактики» — одной из лучших игр по вселенной Marvel.

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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

В этот раз девушке поддалась Denuvo 14 — новейшая и одна из самых мощных систем защиты в индустрии. В этот раз со взломом ей помог некий Боб, который попросил пиратов купить игру, если им очень понравится «бесплатная версия». По его словам, разработчики вложили душу в этот проект, поэтому их необходимо поддержать.