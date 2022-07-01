В возрасте 23 лет умер один из самых популярных блогеров по Minecraft

Сегодня стало известно о смерти популярного блогера Technoblade. Он получил свою известность благодаря видео по Minecraft. Алексу было всего 23 года, причиной смерти стал рак.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

На канале Technoblade вышло шестиминутное видео, в котором блогер попрощался со своей аудиторией и поблагодарил всех за поддержку. Его речь прочитал отец. Он также рассказал, что они с сыном обдумывали последнее видео. Оно получилось таким, каким его хотел видеть Technoblade.

Родители Алекса на протяжении всего ролика называли его лучшим и удивительным ребёнком. Ещё они поблагодарили аудиторию за тёплые слова об их сыне.