В Fall Guys стартовало событие «Борьба за корону» с наградами для Fortnite

В Fall Guys стартовало новое событие «Борьба за корону», в рамках которого можно выполнять испытания и получать награды для самой Fall Guys, а также для Rocket League и Fortnite.

Всего игроки могут заработать до 15 наград сразу, среди которых имеется экипировка «Майор Блин» ля Fortnite — её дают за 100 раундов и больше. Для Rocket League можно заработать колёса, ракетные следы, декали и не только, а для Fall Guys — лавры. С таблицей целей и внутриигровых наград можно ознакомиться на сайте.