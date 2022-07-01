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5 часов назад

В Fall Guys стартовало событие «Борьба за корону» с наградами для Fortnite

Игромания.ру

В Fall Guys стартовало новое событие «Борьба за корону», в рамках которого можно выполнять испытания и получать награды для самой Fall Guys, а также для Rocket League и Fortnite.

В Fall Guys стартовало событие «Борьба за корону» с наградами для Fortnite
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всего игроки могут заработать до 15 наград сразу, среди которых имеется экипировка «Майор Блин» ля Fortnite — её дают за 100 раундов и больше. Для Rocket League можно заработать колёса, ракетные следы, декали и не только, а для Fall Guys — лавры. С таблицей целей и внутриигровых наград можно ознакомиться на сайте.

Напомним, что недавно Fall Guys переехала из Steam в Epic Games Store и установила новый рекорд посещаемости.

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