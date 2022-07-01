Sega назвала игры, достойные экранизации

Sega открыла библиотеку игр Atlus для потенциальных экранизаций фильмов и телесериалов. Кинокомпании могут запросить права на создание фильмов и шоу по мотивам знаменитых серий Shin Megami Tensei, Persona, Catherine и других.
Как сообщил порталу IGN Тору Накахара, ведущий продюсер Sega по фильмам о ёжике Сонике и сериалу Sonic Prime, миры Atlus отличаются высокой драматургией, современным стилем и незабываемыми персонажами, а рассказанные студией истории находят отклик у самых разных поклонников.
Расширение форм повествования стало новой и важной частью общей бизнес-стратегии Sega, и теперь компания надеется расширить своё присутствие в киноиндустрии и охватить новую аудиторию, опираясь на проекты Atlus.
Пока что неизвестно, каким кинокомпаниям Sega планирует предложить сотрудничество. И успех экранизаций «Соник в кино» и «Соник 2 в кино» должен поспособствовать интересу студий и продюсеров.