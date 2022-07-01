Nintendo призналась в нехватке ресурсов на все "хотелки"

Компания Nintendo известна игрокам по целому ряду знаменитых игровых серий: Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Mario Kart. При этом многие из легендарных игр компании морально или технически устарели, а новые части выходят не так часто, как хотелось бы поклонникам.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В ходе ежегодной встречи с инвесторами один из акционеров спросил, планирует ли компания вернуться к старым сериям и выпустить новые игры или ремейки Baten Kaitos, Wario Land, The Frog For Whom The Bell Tolls, Trade & Battle: Card Hero, Chōsōjū Mecha MG и F-Zero.

Нынешний президент компании Nintendo Сюнтаро Фурукава ответил, что было бы нереально создавать все ремейки и сиквелы, о которых просят игроки. Но компания благодарна за то, что поклонники столь многого ждут от неё.

Синъя Такахаси, старший исполнительный директор Nintendo, добавил, что компания всегда обдумывает свои будущие проекты, но не всегда заранее сообщает о них. В частности, во время общего собрания акционеров в 2019 году руководителей спросили о планах на ремейк серии Famicom Detective Club — и к тому времени работа над ним уже активно велась.

В настоящее время точно известно, что Nintendo готовит ремейк Metroid Prime, который выпустят на Nintendo Switch к 20-летию серии. О планах на F-Zero, Star Fox, Wave Race или Pilotwings ничего не сообщалось.