Nintendo призналась в нехватке ресурсов на все "хотелки"

Компания Nintendo известна игрокам по целому ряду знаменитых игровых серий: Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Mario Kart. При этом многие из легендарных игр компании морально или технически устарели, а новые части выходят не так часто, как хотелось бы поклонникам.

В ходе ежегодной встречи с инвесторами один из акционеров спросил, планирует ли компания вернуться к старым сериям и выпустить новые игры или ремейки Baten Kaitos, Wario Land, The Frog For Whom The Bell Tolls, Trade & Battle: Card Hero, Chōsōjū Mecha MG и F-Zero.