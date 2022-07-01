«М.Видео-Эльдорадо» рассказала, почему Xbox Game Pass стал стоить в шесть раз дороже

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в продаже появились Xbox Game Pass Ultimate за 18 999 рублей. В комментарии «Игромании» представители магазина отметили, что в текущей ситуации на стоимость карт оплаты влияет ряд факторов.
«В первую очередь на ценник влияют закупочные условия при ограниченном количестве этих продуктов. При этом наш доход от продажи не изменился. Мы по-прежнему стремимся создать наиболее выгодное предложение и сохраняем возможность оплатить до 50% от стоимости товара бонусами, также действует специальное кредитное предложение».
Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо»
Также представители компании отметили, что Xbox Game Pass Ultimate, доступную на данный момент только на год, можно приобрести как отдельно, так и по более выгодной цене в комплекте с консолью Xbox Series S.
Напомним, ранее на площадках «М.Видео» и «Эльдорадо» возобновились продажи консолей PlayStation 5. Модель с дисководом обойдётся в 79 999 рублей. Ценник вызвал волну возмущения у российских геймеров. И пресс-служба магазинов объяснила ценовую политику.