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5 часов назад

«М.Видео-Эльдорадо» о Xbox Game Pass Ultimate: на стоимость влияет ряд факторов

Игромания.ру

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в продаже появились Xbox Game Pass Ultimate за 18 999 рублей. В комментарии «Игромании» представители магазина отметили, что в текущей ситуации на стоимость карт оплаты влияет ряд факторов.

«М.Видео-Эльдорадо» рассказала, почему Xbox Game Pass стал стоить в шесть раз дороже
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«В первую очередь на ценник влияют закупочные условия при ограниченном количестве этих продуктов. При этом наш доход от продажи не изменился. Мы по-прежнему стремимся создать наиболее выгодное предложение и сохраняем возможность оплатить до 50% от стоимости товара бонусами, также действует специальное кредитное предложение».
Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо»

Также представители компании отметили, что Xbox Game Pass Ultimate, доступную на данный момент только на год, можно приобрести как отдельно, так и по более выгодной цене в комплекте с консолью Xbox Series S.

Напомним, ранее на площадках «М.Видео» и «Эльдорадо» возобновились продажи консолей PlayStation 5. Модель с дисководом обойдётся в 79 999 рублей. Ценник вызвал волну возмущения у российских геймеров. И пресс-служба магазинов объяснила ценовую политику.

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