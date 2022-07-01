«М.Видео-Эльдорадо» рассказала, почему Xbox Game Pass стал стоить в шесть раз дороже

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в продаже появились Xbox Game Pass Ultimate за 18 999 рублей. В комментарии «Игромании» представители магазина отметили, что в текущей ситуации на стоимость карт оплаты влияет ряд факторов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«В первую очередь на ценник влияют закупочные условия при ограниченном количестве этих продуктов. При этом наш доход от продажи не изменился. Мы по-прежнему стремимся создать наиболее выгодное предложение и сохраняем возможность оплатить до 50% от стоимости товара бонусами, также действует специальное кредитное предложение».

Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо»

Также представители компании отметили, что Xbox Game Pass Ultimate, доступную на данный момент только на год, можно приобрести как отдельно, так и по более выгодной цене в комплекте с консолью Xbox Series S.