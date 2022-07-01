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4 часа назад

EGS раздаёт Hood: Outlaws & Legends и готовит Killing Floor&nbsp;2 в подарок

Игромания.ру

В магазине Epic Games сменился ассортимент игр, временно доступных бесплатно. Как и было обещано, все желающие могут в течение недели забрать две фэнтези-игры: ретро-приключение Geneforge 1 — Mutagen и пошаговый тактический ролевой рогалик Iratus: Lord of the Dead.

В Epic Games Store дарят сразу три игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания, впрочем, подготовила сюрприз. К дуэту бесплатных игр присоединилась третья: в раздаче участвует онлайновый боевик Hood: Outlaws & Legends. Игра дебютировала чуть более года назад и успела приобрести преданных поклонников. Увы, их количество не столь велико, но бесплатная раздача должна с этим помочь.

На следующую неделю компания заявила ещё две раздачи. Первая — карточная ролевая игра Ancient Enemy, где мы в мире победившего зла должны победить своего главного врага. А вторая хорошо известна всем поклонникам кооперативных боевиков: это Killing Floor 2.

Следующая смена ассортимента раздач произойдёт через неделю, 7 июля.

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