1C Entertainment сменила название

Польская группа компаний по производству видеоигр 1C Entertainment объявила о смене названия на Fulqrum Games. По словам представителей компании, «это еще один шаг навстречу большим планам» после её приобретения холдинговой компанией Tencent в ноябре 2021 года.

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При выборе нового названия авторы вдохновлялись известной цитатой древнегреческого учёного Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю!».