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28 минут назад

Blizzard подтвердила закрытие Overwatch после выхода Overwatch 2

Чемпионат.com

Несколько дней назад появилась информация, что Overwatch 2 выйдет и полностью заменит собой первую часть. Теперь и сама Blizzard подтвердила это.

Blizzard подтвердила закрытие Overwatch
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После выхода Overwatch 2 оригинальная игра исчезнет. Все косметические предметы Overwatch можно будет без проблем перенести в Overwatch 2. Если у вас куплена первая часть, то вы сможете обновить игру до второй части.

Overwatch 2 будет условно-бесплатной игрой, а ещё в шутере появится полноценный боевой пропуск. Также в проекте будут новые герои, карты, режимы и многие переработанные персонажи оригинальной игры. Совсем недавно стартовала закрытая бета тайтла. Вместе с этим опубликовали много геймплея.

Overwatch 2 выйдет в ранний доступ 4 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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