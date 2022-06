Лучшие игры для телефона или что вы пропустили в июне 2022 года

На рынке мобильных игр постоянно кипит жизнь: каждый месяц цифровые магазины приложений ломятся от сотен новых проектов, которые борются за внимание аудитории изо всех сил. Новинок выходит так много, что выбрать из них нечто достойное порой бывает непросто — так что мы позаботились об этом за вас и собрали самые интересные мобильные релизы июня.

Фото: Ligensoft Ligensoft

На всякий случай предупреждаем, что некоторые из игр в списке пока только приглашают игроков на тестирование.

Видео дня

Ocean — The place in your heart

Ocean — The place in your heart можно смело назвать одной из самых очаровательных игр июня. Это красивый, расслабляющий аналог «Тамагочи», где маленькая девочка исследует глубины океана и постепенно заводит дружбу со всеми обитателями моря. Она собирает разноцветные кораллы, катается на спинах больших черепах и китов, коллекционирует рыбок… Если вы любите морских животных и всегда мечтали о собственном аквариуме, вам наверняка понравится.

Ligensoft

ARIDA: Backland's Awakening

ARIDA: Backland’s Awakening любопытна как минимум из-за темы: это симулятор выживания, действие которого разворачивается в засушливых бразильских пустошах. Юной главной героине предстоит научиться добывать пропитание, воду, собирать различные инструменты из подручного хлама и, конечно же, исследовать выжженные степи.

Aoca Game Lab

Marvel Snap

Пожалуй, крупнейшая премьера месяца. Marvel Snap — это коллекционная карточная игра по мотивам комиксов Marvel от команды бывших разработчиков Hearthstone, создавших собственную студию. Матчи длятся не дольше пяти минут, причем игрок может в любой момент повысить ставки, щелкнув пальцами — хотя такой трюк может дорого обойтись, если соперник все же сумеет вас переиграть. Каталог карт насчитывает более сотни супергероев и злодеев из мультивселенной Marvel: никто не запретит вам, например, собрать колоду из персонажей «Человека-паука» или «Людей Икс».

Marvel

Date A Live: Spirit Pledge HD

Date A Live: Spirit Pledge — это эксцентричный гибрид экшена, визуальной новеллы и симулятора свиданий по мотивам одноименного аниме (персонажи даже говорят голосами своих актеров озвучки). Технически игра далеко не новая, однако свежее HD-переиздание значительно улучшило графику: поклонники оригинальной версии могут просто перенести старые сохранения и продолжить погоню за любимыми вайфу.

Moonwalk Interactive

Jurassic World Primal Ops

Если вы когда-нибудь хотели воевать против браконьеров, заручившись помощью тираннозавра, то Jurassic World Primal Ops — то, что вам нужно. В роли профессионального дрессировщика динозавров игроку предстоит объездить всю Америку, чтобы вызволить доисторических рептилий из плена беспринципных наемников и жестоких ученых. Чем успешнее вы ведете свою партизанскую войну, тем больше становится ваша личная армия динозавров, каждый из которых имеет уникальные навыки, преимущества и недостатки. Зачем нужны танки, если есть трицератопсы?