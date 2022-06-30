Blizzard планирует приобрести создателей Spellbreak

«Мы ставим игроков на первое место во всем, что мы делаем, и прилагаем все усилия, чтобы оправдать и превзойти их ожидания», — сказал Майк Ибарра, президент Blizzard Entertainment, в заявлении. «Важнейшей частью заботы об игроках является забота о наших командах: мы должны убедиться, что у нас есть ресурсы для создания игр и они понравятся нашим сообществам, и в то же время мы должны дать нашим командам возможность исследовать еще больше творческих возможностей в своих проектах. Proletariat идеально подходит для поддержки миссии Blizzard по более частому предоставлению высококачественного контента нашим игрокам».