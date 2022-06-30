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1 час назад

Blizzard планирует приобрести создателей Spellbreak. Новые кадры отправятся работать над World of Warcraft

MMO13

Blizzard Entertainment объявила, что планирует приобрести создателя королевской битвы Spellbreak, студию Proletariat, а затем отправить персонал работать над MMORPG World of Warcraft.

Blizzard планирует приобрести создателей Spellbreak
Фото: MMO13MMO13

По соглашению бостонский Proletariat станет частью Blizzard, а его команда из 100 человек начнет работать над World of Warcraft, включая расширение Dragonflight, которое выйдет в конце этого года. Также стоит отметить, что данный шаг — крупнейшее приобретение, которое Blizzard сделала за последнее десятилетие.

«Мы ставим игроков на первое место во всем, что мы делаем, и прилагаем все усилия, чтобы оправдать и превзойти их ожидания», — сказал Майк Ибарра, президент Blizzard Entertainment, в заявлении. «Важнейшей частью заботы об игроках является забота о наших командах: мы должны убедиться, что у нас есть ресурсы для создания игр и они понравятся нашим сообществам, и в то же время мы должны дать нашим командам возможность исследовать еще больше творческих возможностей в своих проектах. Proletariat идеально подходит для поддержки миссии Blizzard по более частому предоставлению высококачественного контента нашим игрокам».

Напомним, что совсем скоро фэнтезийная «Королевская битва» Spellbreak будет закрыта. Вполне возможно, Blizzard уже оказала влияние на студию.

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