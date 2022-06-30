Назван первый участник ESL One Malaysia 2022 по Dota 2

Ещё шесть приглашений будут объявлены позже, а оставшиеся пять мест на турнире будут разыграны на региональных отборочных в конце июля. Квалификация для команд из Европы и СНГ состоится с 21 по 22 (открытые отборы для всех желающих) и с 28 по 30 июля (закрытый этап, победитель попадёт в финальный турнир).