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3 часа назад

OG — первый участник ESL One Malaysia 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Организаторы коммерческого турнира ESL One Malaysia 2022 объявили первую команду, которая примет участие в чемпионате — ей стала европейская OG, победитель последнего мэйджора по Dota 2 и лидер DPC-рейтинга.

Назван первый участник ESL One Malaysia 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Ещё шесть приглашений будут объявлены позже, а оставшиеся пять мест на турнире будут разыграны на региональных отборочных в конце июля. Квалификация для команд из Европы и СНГ состоится с 21 по 22 (открытые отборы для всех желающих) и с 28 по 30 июля (закрытый этап, победитель попадёт в финальный турнир).

LAN-турнир ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 пройдёт с 23 по 28 августа в Гентинг Хайлендз. 12 участников разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс. Чемпионат от ESL не входит в систему Dota Pro Circuit.

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