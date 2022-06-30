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2 часа назад

Глубина XCOM и мобильность Марио: подробности Mario + Rabbids Sparks of Hope

Чемпионат.comиещё 1

Ubisoft и Nintendo провели совместную презентацию Mario + Rabbids Sparks of Hope — продолжения тактического хита Mario + Rabbids Kingdom Battle. В 15-минутном ролике авторы представили множество деталей — мы выбрали главное.

Глубина XCOM и мобильность Марио: подробности Mario + Rabbids Sparks of Hope
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
  • По сюжету игры миры Марио и Кроликов соприкоснулись и породили опасное существо — Курсу, которая хочет поглотить обе вселенные. Для захвата миров она отправила своих подопечных миньонов и приказала им уничтожить беззащитных Спарков, однако Марио и компания вовремя приходят на помощь.
  • Геймплейно Mario + Rabbids Sparks of Hope сочетает в себе тактический экшен в духе XCOM и исследование мира в стиле других игр про Марио. Отличительной особенностью сиквела станет мобильность персонажей в бою и тактическая глубина — использовать умения и оружие персонажей нужно с умом.
  • На протяжении игры можно встретить харизматичных персонажей, готовых вступить в отряд игрока. На свою сторону можно привлечь даже Баузера — злейшего врага Марио.
  • Персонажей в отряде можно прокачивать: с каждым уровнем они становятся сильнее, живучее и обретают новые способности.
  • За саундтрек отвечает в том числе Гарет Кокер — композитор дилогии Ori. Компанию ему составят Ёко Симомура и Грант Киркхоуп.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/cybersport/news-4740843-glubina-xcom-i-mobilnost-mario-podrobnosti-mario-rabbids-sparks-of-hope.html?utm_source=copypaste

Mario + Rabbids Sparks of Hope поступит в продажу 20 октября эксклюзивно для Nintendo Switch.

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