В Сеть раньше времени попали изображения новых героев Genshin Impact

Достоверный инсайдер с ником Aoikumo выложил на Reddit концепт-арты новых персонажей Genshin Impact. Если верить утечке, с обновлением 3.0 в игре появятся Дори, Коллей и Тигнари.
Фото: Cq.ruCq.ru
Ранее также стали известны некоторые детали будущих героев:
- Тигнари — дендро-лучник с пятью звездами. Выпускает стрелы, наносящие дендро-урон.
- Коллей — дендро-лучник с четырьмя звездами редкости. Использует бумеранг, наносящий дендро-урон, и может призывать механического кота с дендро-уроном по области.
- Дори — электро-мечник с четырьмя звездами. Призывает духа лампы, который восстанавливает здоровье и энергию, а также турель, обстреливающую электро-снарядами.
Три новых героя должны появиться в игре с выходом обновления 3.0, которое ожидается в конце августа. Апдейт также расширит игровой мир новой локацией.