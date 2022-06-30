В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
41 минуту назад

В Сеть раньше времени попали изображения новых героев Genshin Impact

Cq.ru

Достоверный инсайдер с ником Aoikumo выложил на Reddit концепт-арты новых персонажей Genshin Impact. Если верить утечке, с обновлением 3.0 в игре появятся Дори, Коллей и Тигнари.

В Сеть раньше времени попали изображения новых героев Genshin Impact
Фото: Cq.ruCq.ru

Ранее также стали известны некоторые детали будущих героев:

  • Тигнари — дендро-лучник с пятью звездами. Выпускает стрелы, наносящие дендро-урон.
  • Коллей — дендро-лучник с четырьмя звездами редкости. Использует бумеранг, наносящий дендро-урон, и может призывать механического кота с дендро-уроном по области.
  • Дори — электро-мечник с четырьмя звездами. Призывает духа лампы, который восстанавливает здоровье и энергию, а также турель, обстреливающую электро-снарядами.
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru

Три новых героя должны появиться в игре с выходом обновления 3.0, которое ожидается в конце августа. Апдейт также расширит игровой мир новой локацией.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители