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1 час назад

Шторм в индустрии: российская студия Nexters сократила больше 200 сотрудников

Чемпионат.com

Российскую игровую индустрию продолжает штормить новыми увольнениями. По данным портала App2Top, отечественная компания Nexters сократила почти четверть своей команды — около 235 человек, которые работали в России, Турции, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах.

Российская студия сократила больше 200 сотрудников
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ходе видеообращения к сотрудникам сооснователь и генеральный директор Nexters Андрей Фадеев заявил, что компания столкнулась с целым рядом негативных внешних факторов, включая рост инфляции на ключевых рынках и недавние геополитические события. В результате было принято решение об оптимизации штата и сокращении практически четверти компании.

По словам Фадеева, уволенным сотрудникам предоставят компенсацию в размере нескольких заработных плат, продлят ДМС на два месяца, окажут психологическую поддержку, предоставят рекомендации, а также окажут помощь в поиске работы.

Nexters прежде всего известна как разработчик мобильных игр — в первую очередь, Hero Wars. Компания входит в пятёрку крупнейших независимых создателей хитов для смартфонов в Европе.

Игры,Андрей Фадеев,
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