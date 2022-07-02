Лучшие игры июня 2022 по версии Metacritic

Первый месяц лета фактически позади: вот-вот наступит пик ежегодной игровой засухи, во время которого остается лишь терпеливо дожидаться наступления осени. Впрочем, июнь все равно выдался достаточно богатым на примечательные релизы — некоторые из них наверняка станут претендентами на звание игры года. Сейчас мы расскажем о самых высоко оцененных играх июня по версии Metacritic.

Фото: Annapurna Interactive Annapurna Interactive

The Quarry — 80 баллов

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После смешанной реакции аудитории на антологию The Dark Pictures мало кто ждал от студии Supermassive Games великих свершений, но разработчики приятно удивили. Критики тепло приняли The Quarry: новый хоррор команды, который возвращается к традициям главного произведения студии — Until Dawn. Правда, мнение простых геймеров гораздо менее лестное: пользователи раскритиковали проект за все что можно.

2K Games

Fire Emblem: Three Hopes — 80 баллов

Спин-офф Fire Emblem: Three Houses в духе серии Dynasty Warriors вызывал справедливые опасения, однако, судя по всему, разработчики не подвели. Масштабный экшен хорошо ложится на формулу геймплея оригинальной серии, так что поклонников первоисточника ждет настоящий фестиваль фансервиса. Хотя некоторые пользователи все же остались недовольны сюжетом.

Nintendo

DNF Duel — 81 балл

В лидеры этого месяца также вырвался аниме-файтинг DNF Duel от Arc System Works — авторов прошлогоднего хита Guilty Gear Strive. Из-за того, что жанр все-таки довольно нишевый, проект привлек не слишком много внимания прессы, но все критики сходятся во мнении, что игра получилась достойной. Стильной, не слишком простой, но в то же время достаточно глубокой, чтобы затянуть как новичков, так и хардкорных поклонников жанра.

NEXON

F1 22 — 82 балла

Очередной выпуск гоночной серии F1 от Codemasters тоже не разочаровал. Хотя разработчиков часто критикуют за излишний консерватизм и недостаток существенных нововведений, франшиза продолжает пользоваться большим успехом среди фанатов «Формулы-1» — F1 22 не стала исключением.

Electronic Arts

Monster Hunter Rise: Sunbreak — 86 баллов

Серия Monster Hunter не так давно стала самой продаваемой франшизой за всю историю студии Capcom, так что на крупномасштабное дополнение для Monster Hunter Rise возлагались большие надежды. Похоже, что все они сбылись: большинство критиков осталось в восторге от объема контента, новых механик и бестиария монстров. Давние поклонники серии наверняка найдут причины для недовольства, но они вряд ли будут существенными.

Capcom

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative — 88 баллов

AI: The Somnium Files была скрытым алмазом: эксцентричной, витиеватой визуальной новеллой, о которой широкая публика практически ничего не слышала — даром что за разработку отвечали создатели культовой серии Zero Escape. Вряд ли кто-то рассчитывал, что столь малоизвестная игра получит продолжение, но оно все же вышло — и, похоже, превзошло оригинал по всем фронтам. nirvanA Initiative хвалят за интригу, неповторимое чувство юмора, хорошо проработанных персонажей и психоделические головоломки.

Spike Chunsoft

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — 89 баллов

Черепашки-ниндзя уже много лет не получали отличной видеоигровой адаптации, но эта черная полоса прервалась благодаря Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — динамичному аркадному битемапу, который навевает воспоминания по старой классике жанра. Симпатичный пиксель-арт, бодрая музыка, юмор, старые добрые образы самих черепашек и их друзей — разработчики великолепно отдали дань уважения легендарным персонажам.

Dotemu

Neon White — 89 баллов

Наконец, главная премьера июня по версии Metacritic появилась будто бы из ниоткуда и моментально завоевала признание как журналистов, так и простых геймеров. Neon White — это неповторимое сочетание платформера от первого лица, арена-шутера и визуальной новеллы, где грешники соперничают за место в раю, преодолевая экстремальные полосы препятствий и расстреливая легионы демонов на бегу. Если вы любите смотреть спидраны или сами увлекаетесь прохождением игр на скорость, ни в коем случае не проходите мимо — вам наверняка понравится.