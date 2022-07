Лучшие игры июня 2022 по версии Metacritic

The Quarry — 80 баллов

После смешанной реакции аудитории на антологию The Dark Pictures мало кто ждал от студии Supermassive Games великих свершений, но разработчики приятно удивили. Критики тепло приняли The Quarry: новый хоррор команды, который возвращается к традициям главного произведения студии — Until Dawn. Правда, мнение простых геймеров гораздо менее лестное: пользователи раскритиковали проект за все что можно.