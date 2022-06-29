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1 час назад

Пиратская Skull & Bones в ужасном состоянии, но её всё равно скоро выпустят

Чемпионат.com

У Skull & Bones всё ещё огромные проблемы. Пиратский экшен уже пять лет обещают выпустить, но всё никак не выпустят. Однако премьера случится в любом случае — даже если игра будет в ужасном состоянии. Дело в договоре Ubisoft с правительством Сингапура, у которого издатель брал деньги на разработку.

Пиратская Skull & Bones в ужасном состоянии, но её всё равно выпустят
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Причём только в 2022 году игру уже несколько раз откладывали: сначала хотели выпустить в июне, затем в сентябре, а теперь релиз намечен на ноябрь. Более того, даже сейчас у игры много проблем — в июне должен был пройти закрытый тест, но его отменили из-за плохого состояния сборки.

Игра выйдет в любом случае из-за государственных субсидий.

Skull & Bones — сетевая игра про пиратов, которую создавали на базе механик Assassin's Creed 4: Black Flag. Однако разработчики столкнулись со множеством трудностей, несколько раз начинали делать игру с нуля (по факту игра в работе уже около 10 лет) и до сих пор мучаются с ней.

Сейчас релиз, по данным инсайдеров, запланирован на 8 ноября.

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